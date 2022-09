Harry Potter: Saiba por que Snape odiava Neville

A saga Harry Potter é uma das mais celebradas do mundo, e os filmes foram grandes sucessos, tanto de crítica quanto de bilheteria. No entanto, o professor Snape odiava Neville, um dos personagens que possuía grande amizade com os protagonistas.

Por muitas vezes, Severo Snape era tratado como um dos vilões em Hogwarts, e atraía sempre os olhares atentos de Harry, Hermione e Rony. Ele sempre soube quem era Harry Potter quando chegou à escola.

No entanto, seu passado como um Comensal da Morte de Voldemort era algo que o personagem tinha de esconder dos seus alunos. Nos livros, é explicado que Snape ouviu a Professora Trelawney fazer uma profecia ao Professor Dumbledore sobre o menino especial que cresceria para derrotar Voldemort.

Quando Snape levou a informação ao seu mestre, ele havia ouvido apenas metade da profecia, e não sabia que o menino seria Harry Potter. Ele era filho de Lily Potter, por quem Snape era apaixonado.

Mas a profecia poderia ter escolhido outro jovem, Neville Longbottom, e caso ele fosse o escolhido, Lily Potter estaria viva e Harry não seria um grande bruxo.

Um motivo o faz odiar Neville

A profecia dos livros afirmava que um menino nascido em julho de pais que desafiaram Lord Voldemort três vezes cresceria para derrotá-lo. Os pais de Neville derrotaram Voldemort, assim como James e Lily, os pais do protagonista. O aniversário de Neville também é em julho.

Mesmo que estivesse nos critérios de Voldemort, o vilão seria o único a escolher quem deveria ser seu inimigo, e sua escolha foi Harry.

O vilão poderia escolher Neville, mas não o fez, e a escolha dos Potters irritou Snape, que tentou salvar Lily da trágica profecia.

Snape não era um grande amigo de James, e não ligava para Harry, e apenas implorou ao mestre que Lily fosse poupada da morte. Voldemort acabou aceitando, mas Lily se recusou a ver seu filho morrer e acabou sendo morta.

O professor acabou perdendo a mulher que ele amou durante toda a sua vida, e se sentia culpado por Lily ter morrido nas mãos de Voldemort.

O mestre de Snape poderia ter escolhido a família Longbottom, mas preferiu os Potters, o que faz Snape detestar Neville. Para ele, o garoto é um lembrete de que Lily poderia estar viva.

Neville não tinha a mínima ideia do por que Snape o odiava mais do que todos os outros, exceto Harry. O professor carregava isso como um grande fardo pessoal, se tornando em uma pessoa amarga com o passar dos anos.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, junto com o especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

