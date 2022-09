Harry Potter: Sósia de Emma Watson mostra cosplay impressionante de Hermione

Uma sósia da atriz Emma Watson exibiu seu cosplay incrível de Hermione Granger em um vídeo para o TikTok.

A influencer Kari Lewis postou um vídeo em seu TikTok, @kariellex, exibindo um cosplay impressionante de Hermione em comemoração ao aniversário da personagem. Assim que aparece antes da transformação já podemos ver a semelhança da garota com a atriz Emma Watson.

Após a transição vemos Lewis com um uniforme de Hogwarts idêntico ao visto nos filmes. Não é a primeira vez que a cosplayer faz referência a personagem em suas redes sociais.

Enquanto isso, ainda não temos notícias de um possível retorno dos amados personagens da franquia original de Harry Potter, ainda mais se levarmos em consideração as negativas de Daniel Radcliffe à possibilidade. Mas mesmo após mais de uma década do último filme da saga do menino que sobreviveu, os fãs ainda encontram formas de homenagear e tentar salvar a obra, mesmo após as polêmicas da autora J.K. Rowling.

Confira o vídeo de Kari Lewis abaixo:

Reboot pode acontecer?

O elenco nunca se incomodou com a ideia de um reboot de Harry Potter. O próprio Daniel Radcliffe nunca descartou isso, chegando a expressar que gostaria de estar envolvido de alguma forma.

Uma resposta parecida veio de Rupert Grint, que interpretou Ron Weasley na saga do cinema. No entanto, pelo menos por enquanto, segue sendo muito improvável que Harry Potter tenha um reboot.

Muitos fãs se mostraram contrários à ideia, e os filmes ainda são “novos” o bastante para conquistar um novo público.

Até por causa disso, a Warner Bros. nunca chegou a planejar um projeto do tipo. Harry Potter é o tipo de propriedade cujo reboot teria uma recepção muito negativa.

Ainda assim, o estúdio ainda pretende continuar trabalhando com a franquia de alguma maneira. É um universo muito rico em detalhes e em personagens.

Filmes de Harry Potter estão disponíveis pela HBO Max.

