Harry Potter tem cena cortada que mudaria tudo sobre Draco Malfoy

O ator Tom Felton revelou que uma cena cortada do último filme da saga, mostraria seu personagem Draco Malfoy, jogando a varinha para Harry Potter durante a batalha final.

Felton descreveu sua experiência nos filmes de Harry Potter em seu novo livro de memórias chamado Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, nele o ator revelou que o valentão de Hogwarts teria ajudado o herói na batalha final de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011).

O astro revela que a Batalha de Hogwarts levou semanas de preparação para ser filmada, Felton escreveu: “Eu nunca passei tanto tempo em um único set. […] Era uma cena tão importante que eles queriam filmá-la de todas as formas possíveis, dando aos oito filmes o clímax que eles mereciam.”

Tom também deu a informação de que muitas cenas e momentos acabaram ficando de fora do último filme de Harry Potter, dentre elas estava um que mudaria totalmente seu personagem.

“Tiveram muitos momentos que nem acabaram indo para o filme — incluindo o momento em que Draco joga sua varinha para Harry para o duelo final com Voldemort. Só imagine! Tem um rolo de filme em algum lugar mostrando Draco salvando o dia, mas ninguém jamais vai vê-lo.”

Como foi o final de Draco em Harry Potter

O que os fãs acabaram vendo na versão final do filme, foi Voldemort (Ralph Fiennes) chamando os sobreviventes da Batalha de Hogwarts para se juntarem a ele ou morrerem, após mostrar que Harry Potter estava morto.

Draco, relutantemente, se junta à sua família no exército do Lorde das Trevas, recebendo um abraço extremamente desconfortável, improvisado por Fiennes.

Enquanto isso, Neville dá um passo para frente dando seu discurso emotivo, dizendo que pessoas morriam todos os dias. Após o fim do discurso, Harry revela que está vivo pulando dos braços de Hagrid e recomeçando a batalha.

Harry, enfim, acaba em um duelo com Voldemort, até que Você-Sabe-Quem é morto pelo seu próprio Avada Kedavra.

Se a cena de Draco ajudando Harry entrasse no filme, iria solidificar a evolução do personagem que estava, aos poucos, se mostrando contra o Lorde das Trevas. Isso poderia ter dado um arco mais forte, de redenção para o personagem.

“Para mim, o arco de Draco nos últimos filmes toca bem no coração de um dos temas principais das histórias de Harry Potter: o tema da escolha,” Felton diz em seu livro, adicionando que vê Draco e Harry como “dois lados da mesma moeda”.

“Harry é o produto de uma família que o amou tanto, que eles estavam preparados para morrer por ele […] Draco é o produto de um família que o maltratava e abusava. Mas quando eles tiveram a liberdade de tomar suas próprias decisões, eles chegaram em um destino similar.”

Enquanto o livro de Felton ainda não foi lançado no Brasil, você pode assistir a saga Harry Potter na HBO Max.

