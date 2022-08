Harry Potter tem grande erro em relação a Dumbledore e você nem percebeu

Dumbledore é uma figura bastante controversa em Harry Potter, em razão da forma como manipula aqueles ao seu redor, especialmente o protagonista da saga. Existe um furo de roteiro em relação ao personagem, que muitos não perceberam.

Embora os filmes comumente cortem trechos importantes dos livros, além daqueles que, realmente, não acrescentam muito, em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 foi mantida uma cena chave, na qual Harry Potter conheceu Alvo Dumbledore em algum tipo de experiência de quase morte, mas com notáveis diferenças e consideravelmente mais curta.

Continua depois da publicidade

O aparente espírito do diretor o ajudou a entender tudo o que ele havia sofrido. Dumbledore também admitiu a verdade sobre seu relacionamento passado com Gellert Grindelwald, confessando as circunstâncias que levaram à morte de sua irmã Ariana.

De acordo com Dumbledore, esse erro – e sua busca tola pelas Relíquias da Morte – o deixaram desconfiado de seu próprio julgamento.

“Enquanto isso, me ofereceram o cargo de Ministro da Magia”, lembrou ele, “não uma vez, mas várias vezes. Naturalmente, eu recusei. Eu tinha aprendido que não era para ser confiado o poder”.

Embora isso tenha sido cortado, os laços de Dumbledore com Grindelwald se tornaram a base para os filmes de Animais Fantásticos.

O problema, porém, é que isso realmente não se encaixa nos comentários de Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Na história, Harry recebeu correspondência de Alvo Dumbledore, e listava as conquistas e títulos do diretor; “Ordem de Merlin, Primeira Classe, Grande Feiticeiro, Chefe Feiticeiro, Supremo Mugwump, Confederação Internacional dos Bruxos”.

Nenhum desses títulos sugere que Dumbledore tenha se esforçado para evitar o poder político, e a aparente contradição se tornou ainda mais problemática após Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

Grande contradição acerca de Dumbledore

Isso revelou que o papel do Supremo Mugwump é essencialmente o político de mais alto escalão em todo o mundo bruxo. Dumbledore aparentemente perdeu sua posição depois de tentar persuadir os bruxos que Voldemort havia retornado, conforme relatado em Harry Potter e a Ordem da Fênix.

Como visto em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, Qilin primeiro escolheu Dumbledore como Supremo Mugwump na década de 1930 – mas ele recusou o cargo.

É importante notar, é claro, que Dumbledore não fez isso para evitar o poder; de fato, ele lutou na linha de frente contra Gellert Grindelwald, e anos depois (re)estabeleceu a Ordem da Fênix como uma base de poder rival do Ministério da Magia, embora sem qualquer grau de responsabilidade.

Ele presumivelmente não se tornou Supremo Mugwump até muito tempo depois disso, e é notável que sua abordagem primária para lutar contra Voldemort envolveu medidas igualmente inexplicáveis.

A afirmação de Dumbledore de ter evitado o poder político é na verdade bastante contraditória – provavelmente porque a escritora JK Rowling não tinha ideia do que seria um Mugwump quando escreveu Harry Potter e a Pedra Filosofal, e não percebeu a contradição mais tarde.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.