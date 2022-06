Harry Potter: Visual original de Voldemort é ainda mais bizarro; veja

A reunião de Harry Potter no HBO Max, com o título de De Volta A Hogwarts, trouxe uma revelação sobre Voldemort. O vilão teve o visual original revelado – colocado como horrível por quem conferiu as imagens.

A primeira ideia para o vilão era mais como um completo monstro, ignorando traços humanos. As mudanças foram feitas com a ajuda do intérprete de Voldemort, Ralph Fiennes.

O ator, inclusive, foi escolhido pela personalidade “delicada e de força sutil”, como contou o diretor Mike Newman, de Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Nas imagens mostradas na reunião de Harry Potter, o Lord Voldemort aparece com um rosto fantasmagórico, além de um corpo muito magro, com traços inumanos.

Além de horrível e um tanto bizarro, essa escolha em Harry Potter ainda poderia ter atrapalhado na atuação de Ralph Fiennes. Confira abaixo.

Mais sobre a reunião especial de Harry Potter

Assim como Friends, Harry Potter ganhou uma reunião especial pelos 20 anos da franquia. O especial está disponível no HBO Max.

Esse evento conta com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes que aparecem são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

Como visto, esse especial traz segredos de bastidores e sobre a criação da amada história.

Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts, bem como os filmes da saga, estão no HBO Max.

Sobre o autor Redação