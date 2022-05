Harry Styles comenta primeira cena de nudez da carreira em novo filme

Harry Styles, que recentemente apareceu na cena pós-créditos de Eternos, da Marvel, terá a primeira cena de nudez da carreira em My Policeman.

O astro conversou com Howard Stern (via ScreenRant) e falou sobre essa experiência, dizendo ter sentido-se vulnerável.

“Senti-me vulnerável. Eu nunca tinha beijado ninguém na câmera antes e parecia que estava entregando uma parte de mim de algumas maneiras. Eu não fiquei nu em Não Se Preocupe, Querida. Mas fiquei nu em My Policeman. Não há nu frontal no corte final, mas aparece a parte traseira”, disse o cantor e ator.

“Acho que a coisa mais importante nesse negócio é a confiança. Eu acho que se você falar sobre isso corretamente com todos os envolvidos isso ajuda. Se você se lembrar que a coisa mais importante no set são os dois seres humanos fazendo isso. Se em algum momento qualquer um de vocês estiver desconfortável, acho que ter uma conversa do tipo: ‘Não importa se eles estão recebendo coisas ótimas, se você não se sentir bem, me diga e vamos parar'”, acrescentou o astro de Eternos.

Ainda não há data de estreia para My Policeman, mas Eternos pode ser visto no Disney+.

