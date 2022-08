Harry Styles fez grande sacrifício para novo filme

O astro Harry Styles fez um grande sacrifício para estrelar novo filme da Warner Bros.

Segundo o jornal Daily Mail, a equipe de maquiagem de Não Se Preocupe, Querida, teve um processo trabalhoso com Styles.

Continua depois da publicidade

Jason Collins, que trabalhou na série Pam & Tommy, é creditado na equipe de efeitos especiais de maquiagem do filme.

O processo demorava três horas de sessões diárias de maquiagem por dia, para que os profissionais pudessem fazer a remoção de suas 60 tatuagens.

Inicialmente, as tatuagens foram cobertas com pigmento vermelho, depois com pigmento verde e talco. Posteriormente, as tatuagens foram cobertas com um creme da cor da pele de Styles, para tentar fazer com que não fossem tão aparentes.

Filme de Olivia Wilde

“Uma dona de casa que vive em uma comunidade experimental começa a suspeitar que a empresa de seu marido está escondendo segredos perturbadores”, diz a sinopse.

Com a direção de Olivia Wilde, o roteiro foi escrito por Katie Silberman, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke.

Além de Harry Styles, o filme também é estrelado por Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, entre outros.

Não Se Preocupe, Querida estreia em 22 de setembro nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.