Harry Styles vive romance gay em trailer de filme; assista

A Amazon Prime Video divulgou nesta quarta-feira, 15 de junho, o primeiro trailer oficial de My Policeman.

O novo filme da plataforma de streaming é baseado no livro homônimo de Bethan Roberts e traz o astro Harry Styles, ex-membro da One Direction, para o seu primeiro papel principal nos cinemas após uma pequena participação em Dunkirk e Eternos.

Com Styles no papel de Tom, David Dawson no papel de Patrick e Emma Corin como Marion, o filme conta a história de um policial casado com uma professora, mas que na verdade é apaixonado por um curador de museus. O romance gay proibido pelas leis da época sobrevive a 40 anos, e agora eles poderão corrigir os arrependimentos do passado.

Confira o trailer de My Policeman logo abaixo:

Mais sobre My Policeman

My Policeman estreia dia 04 de novembro no Prime Video.

