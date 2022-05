HBO Max divulga trailer do reboot de O Pai da Noiva; veja

A HBO Max divulgou o primeiro trailer do reboot de O Pai da Noiva, que terá lançamento direto no serviço de streaming.

O elenco do reboot de O Pai da Noiva contará com atores como Andy Garcia (Onze Homens e um Segredo), Adria Arjona (Morbius) e Diego Boneta (O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio).

Confira abaixo o trailer do reboot de O Pai da Noiva, da HBO Max.

Clássico dos anos 90

A versão original de O Pai da Noiva é um clássico dos anos 90, que contou com Steve Martin como protagonista.

Confira abaixo uma sinopse.

“Annie volta do exterior e anuncia que está noiva, virando a vida dos pais de cabeça para baixo. O pai não consegue lidar com a ideia de ver a filha casada e passa por situações hilariantes ao conhecer os pais do noivo e preparar o casamento.”

O reboot de O Pai da Noiva chega ao catálogo da HBO Max em 16 de junho.