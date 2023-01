Heart of Stone: Filme com Gal Gadot será o Missão Impossível da Netflix

O filme Heart of Stone, com a atriz de Mulher-Maravilha, Gal Gadot, é um dos mais aguardados do ano e será o Missão Impossível da Netflix.

Sendo mais uma produção de alto valor do streaming, a plataforma está tentando encontrar sua principal franquia de ação.

Ori Marmur, executivo da Netflix, comentou sobre o filme e a confiança que a plataforma está sentindo na criação de franquia, se espelhando em Missão Impossível (via We Got This Covered).

“Uma das coisas que nos deixou muito empolgados foi a ideia de fazer um filme em um gênero geralmente dominado por homens. É Missão: Impossível. É Bourne”, disse ele.

“Esses filmes sempre têm homens no centro deles. Isso tem duas mulheres fortes em Gal Gadot e Alia Bhatt que estão no meio das coisas. Junto com Jamie Dornan eles formam um trio central”, concluiu.

Gal Gadot em Heart of Stone, novo filme da Netflix

Mais sobre Heart of Stone

“Rachel Stone (Gal Gadot) é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global, que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso (e mais perigoso) dessa instituição”, diz a sinopse.

O elenco conta com Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready.

Tom Harper é o diretor do filme, que tem o roteiro por Greg Rucka e Allison Schroeder.

Heart of Stone estreia no dia 11 de agosto na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.