Hellraiser: Atriz explica preparação para o papel de Pinhead no reboot

A atriz Jamie Clayton compartilhou detalhes de sua preparação para interpretar Pinhead, o líder dos Cenobitas, no reboot de Hellraiser.

A atuação da atriz está sendo muito elogiada por quem teve a oportunidade de conferir o filme antes da estreia no dia 7 de outubro. A nova adaptação do conto The Hellbound Heart escrito por Clive Barker, se dedica à trazer uma história ainda mais fiel à obra original que os clássicos filmes dirigidos pelo próprio Barker.

Os filmes originais fazem parte de uma das franquias mais famosas do terror, e o reboot de 2022 já rompeu com seus antecessores escalando uma mulher para encarnar o símbolo da série, o cenobita Pinhead.

Como a atriz se tornou Pinhead

Clayton falou com a Inverse sobre o processo para assumir um papel tão importante. Ela explicou como trabalhou com o diretor David Bruckner para assumir os riscos na reinterpretação da personagem.

A atriz também se abriu sobre as medidas que ela teve que tomar para proteger seu emocional enquanto estava totalmente imersa nos elementos pesados do filme.

“Eu quis trazer algo completamente novo para o personagem. Eu não queria ninguém comparando minha performance com as outras, é o que eu acredito ser o motivo deles quererem escalar uma mulher. Diminui o fardo do público por dificultar a comparação”

A atriz continuou: “Mas em termos de me preparar para o papel, eu ouvi muita música. Eu faço playlists para todas as minhas personagens. Eu passei por muita coisa na minha vida então eu realmente trouxe todo esse tormento, dor, angústia, perda, sofrimento, alegria e sensualidade, tudo por uma discusão que eu tive com David sobre quais eram as intenções da Pinhead, porquê ela estava fazendo o que estava fazendo à qualquer momento, porquê ela perguntaria a pergunta que estava perguntando.”

Clayton tinha nuances que queria trazer para o personagem, e contou bastante com a ajuda do diretor para explorar as possibilidades da sua Pinhead.

“Nós tivemos tempo para brincar no set, fazer takes diferentes, tentar coisas diferentes. Quero dizer, nós fazíamos uma tomada, e depois outra totalmente diferente. Eu fazia uma super nervosa, e depois outra onde ela estava faminta por sexo e sangue. Então teve tempo para explorar. Eu estive na terapia o tempo todo que estávamos filmando. Foi pesado!”

O reboot de Hellraiser será lançado oficialmente no dia 7 de outubro nos Estados Unidos pela Hulu, no Brasil o filme chegará pela Star+.

