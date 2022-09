Hellraiser: Pinhead de atriz de Sense8 ganha foto assustadora

Enquanto esperamos por um trailer do reboot de Hellraiser, a USA Today revelou mais uma imagem de Jamie Clayton, famosa por seu papel em Sense8, como uma nova e ainda mais perturbadora versão do icônico Pinhead.

O vilão foi interpretado por Doug Bradley em todos os filmes da franquia desde 1987, e o que tem animado os fãs de Hellraiser é justamente ver o que uma atriz como Clayton trará de novo para o papel.

A franquia clássica de filmes de terror é uma adaptação do conto The Hellbound Heart, escrito por Clive Barker que também dirigiu os longas originais. E, na verdade, a nova versão de Pinhead pode ser ainda mais fiel ao material fonte.

David S. Goyer, roteirista e produtor responsável pelo reboot se apaixonou pelo conto original: “Do momento em que eu li ‘The Hellbound Heart” pela primeira vez, Clive Barker se tornou um dos meus heróis literários, seu trabalho é transgressor e redefiniu completamente o gênero de terror”

O roteirista diz que a produção pretendem voltar ao material fonte, de onde tiraram as inspirações para o novo filme.

Barker revela: “Tendo visto alguns dos designs do novo filme de Hellraiser de David Bruckner, eles fazem homenagem ao que os primeiros filmes criaram, mas também levam a obra para lugares em que ela nunca esteve antes. Esse é um Hellraiser em uma escala que eu simplesmente não esperava. David e sua equipe estão com os pés na mitologia da história, mas o que mais me anima é o desejo deles de honrar o original enquanto o revolucionam para uma nova geração.”

Confira a nova imagem aterrorizante do Pinhead de Jamie Clayton:

Como será o reboot de Hellraiser

No reboot de Hellraiser, uma jovem dependente química encontra um antigo cubo com um enigma, sem saber que ao resolvê-lo invocará os Cenobitas, um grupo de criaturas sádicas de outra dimensão.

O já veterano do terror David Bruckner, envolvido em produções como O Ritual da Netflix e da antologia de horro V/H/S, está dirigindo o reboot da clássica franquia Hellraiser.

O longa já está indicado para maiores no streaming americano HULU, por onde será lançado. Os motivos são sugestivos para uma franquia como esta incluindo: violência sanguinolenta pesada e gore, linguagem chula, conteúdo sexual e nudez gráfica.

O filme será lançado nos EUA no dia 7 de outubro, ainda sem previsão para chegar ao Brasil.

