Hellraiser: Vídeo mostra transformação incrível de Jamie Clayton em Pinhead

O novo filme Hellraiser marca um recomeço para uma das franquias mais clássicas do terror. O longa traz uma nova abordagem para os cenobitas, com destaque para a icônica nova Pinhead, que contou com a atriz Jamie Clayton no papel.

Pinhead se reinventou não apenas com uma mulher no papel, mas também com um trabalho incrível de maquiagem, usando próteses em um trabalho de transformação que levava 4 horas para ser feito e quase uma hora para remover tudo.

Um novo vídeo mostra o processo de Jamie Clayton se tornando a nova versão da personagem, trazendo a vida uma das versões mais arrepiantes da líder dos Cenobitas. Veja o vídeo abaixo:

Mais sobre Hellraiser

No reboot de Hellraiser, uma jovem dependente química encontra um antigo cubo com um enigma, sem saber que ao resolvê-lo invocará os Cenobitas, um grupo de criaturas sádicas de outra dimensão.

O já veterano do terror David Bruckner, envolvido em produções como O Ritual da Netflix e da antologia de horror V/H/S, está dirigindo o reboot da clássica franquia Hellraiser.

O longa já está indicado para maiores. Os motivos são sugestivos para uma franquia como esta incluindo: violência sanguinolenta pesada e gore, linguagem chula, conteúdo sexual e nudez gráfica.

Hellraiser chega no dia 7 de outubro no Hulu. No Brasil, o filme será lançado através do Star+, mas a plataforma não confirmou uma data.

