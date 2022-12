Henry Cavill como Sentinela da Marvel ficaria incrível; veja

Henry Cavill já interpretou papéis icônicos como Superman, Geralt de The Witcher, Sherlock Holmes e mais. Muitos fãs querem vê-lo como o Sentinela da Marvel e o artista Boss Logic imaginou isso.

O artista publicou a arte em suas redes sociais e ela mostra Cavill com o uniforme clássico do Sentinela e também com seus cabelos loiros.

“Sentinela! Última arte de 2022”, escreveu BossLogic no post. “Espero fazer muito mais do Sentinela no ano novo, tomadas diferentes, obviamente esta é um pouco exagerada”.

Henry Cavill recentemente despediu-se do papel do Superman e também de Geralt de Rívia, de The Witcher. Ele trabalha na franquia Warhammer do Amazon Prime Video.

Veja a arte abaixo.

Henry Cavill não foi confirmado no MCU

Primeiramente, é importante lembrar que Henry Cavill ainda não foi confirmado no elenco do MCU.

Até o momento, as informações sobre a chegada do ator nos filmes da Marvel são apenas especulações, boatos e rumores.

Henry Cavill vai lançar o filme de espionagem Argylle e também trabalha na franquia Warhammer, no Amazon Prime Video.

Além disso, o ator retornará como Geralt de Rivia na 3ª temporada de The Witcher, que será a última dele.

Enquanto Henry Cavill não estreia no MCU, você pode conferir todos os filmes da Marvel no Disney+.

