Henry Cavill como Wolverine é bizarro demais para não ser visto

Há poucos personagens que os fãs querem ver mais que Wolverine no MCU e Hugh Jackman reprisará o papel em Deadpool 3. Antes do dia chegar, no entanto, um vídeo nos mostra como Henry Cavill poderia ficar no papel.

Em vídeo publicado no canal Stryder HD, um fã utilizou a tecnologia conhecia como deepfake para substituir o rosto de Hugh Jackman pelo de Henry Cavill como Wolverine.

O resultado é bizarro para dizer o mínimo, já que a tecnologia – que usa inteligência artificial (IA) não foi totalmente refinada ainda.

Além disso, Cavill claramente é alto demais para o papel e também já estamos acostumados a vêlo como Geralt ou Superman.

Por sinal, ele foi demitido da DC e seus dias como o Homem de Aço acabaram de vez, mas ele comandará (e estrelará) o universo cinematográfico de Warhammer, no Amazon Prime Video.

Veja o vídeo de Henry Cavill como Wolverine, abaixo.

Wolverine teria usado o traje das HQs em filme de X-Men

Após o lançamento de X-Men: Apocalipse – um dos filmes mais criticados da franquia – o compositor Byron Burton (que trabalhou como assistente de John Ottman no filme) produziu um roteiro básico para um filme solo do Fera.

O mutante Fera, vale lembrar, é interpretado por Nicholas Hoult (The Great) e Kelsey Grammer (Frasier).

A produção teria o título de “X-Men: Fear the Beast” (Tema a Fera). O filme não seria protagonizado por Wolverine, mas teria o mutante entre o rol de personagens.

Fear the Beast seria ambientado nos anos 80. A trama acompanharia o embate entre Hank McCoy e o vilão Senhor Sinistro.

A ideia era lançar uma série de filmes solo sobre os personagens dos X-Men, e todos eles teriam o Senhor Sinistro como vilão.

Infelizmente, o projeto foi arquivado. Na época, os planos do cineasta Simon Kinberg (que liderava a franquia) era produzir mais um filme da Fênix Negra.

A cena de abertura de Fear the Beast traria uma participação especial do Wolverine (ainda interpretado por Hugh Jackman) no clássico traje amarelo e preto das HQs.

O momento em questão mostraria o Wolverine interrompendo uma luta entre o Fera e o mutante Wendigo em uma vila nativa-americana. O personagem, inclusive, utilizaria a icônica máscara dos quadrinhos.

Hoje em dia, muitos fãs se perguntam: por que será que Wolverine nunca usou o uniforme das HQs nos filmes da Fox?

O motivo é muito simples. Em toda a franquia, a intenção dos produtores era oferecer um grau maior de realismo à história dos mutantes. Por isso, os X-Men surgem com trajes mais simples e discretos, evitando assim o figurino chamativo das HQs.

