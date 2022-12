Henry Cavill confirma que não é mais o Superman

Após retornar em Adão Negro, o ator Henry Cavill confirmou que não é mais o Superman da DC, e está passando a capa para outro ator.

Segundo o THR, um novo filme do Homem de Aço está sendo feito, e não será uma sequência do longa-metragem de 2013.

Cavill chegou a confirmar seu retorno em outubro, prometendo novas coisas com o personagem. No entanto, o líder da DC Studios, James Gunn, revelou que um novo filme estava sendo feito sem ele.

O ator fez uma publicação emocionante no Instagram, se despedindo do papel após quase 10 anos interpretando o herói.

“Eu me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman. Após o estúdio me pedir para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, essas notícias não são fáceis, mas é a vida”, escreveu o ator.

“A troca da guarda é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Desejo a eles e a todos os envolvidos com o novo universo boa sorte e a mais feliz das fortunas”, disse ele.

Novo filme do Superman em desenvolvimento

Com o anúncio da saída de Cavill, um novo filme do Superman segue em desenvolvimento, com o roteiro sendo escrito por James Gunn.

Gunn revelou que gostaria de trabalhar com Cavill no futuro, em algum outro projeto, mesmo que o astro não interprete mais o Superman.

A nova versão do Superman seguirá um jovem Clark Kent como um repórter do Planeta Diário, e não estará vivendo em Smallville.

Não há maiores detalhes sobre quem pode ser o herói, nem quem poderá ser o diretor do novo longa-metragem da DC.

