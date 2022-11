Henry Cavill finalmente se vinga de Millie Bobby Brown em Enola Holmes 2

Alerta de spoilers

Enola Holmes 2 já está disponível na Netflix e traz Millie Bobby Brown novamente ao lado de Henry Cavill. Anos depois de uma brincadeira no set do primeiro filme, o ator conseguiu se vingar da colega de elenco.

Em entrevista à BBC Radio 1, Cavill revelou como ele se vingou de sua co-estrela durante a produção de Enola Holmes 2.

Ao filmar as cenas em que Enola ajudou a levar um Sherlock bêbado para casa em 221B Baker Street, Cavill admite que ele pode ter se apoiado de verdade na atriz nessa cena.

“Millie e eu tiramos muito sarro um do outro no set, e ela merecia uma punição por me provocar com a ameaça de vídeos do TikTok em Enola 1, e então eu definitivamente me apoiei bastante em Enola quando estava interpretando Sherlock bêbado. Certamente houve momentos em que ela estava tipo, ‘Não há como eu realmente segurar você na vida real’, mas foi um bom momento, foi divertido”, disse Cavill.

Millie Bobby Brown e Henry Cavill em Enola Holmes 2

Química entre atores de Enola Holmes 2

Essas brincadeiras durante a produção mostram que as duas estrelas têm um vínculo amigável fora da tela que pode ser visto ao longo de suas performances de Sherlock e Enola.

Enquanto o primeiro filme estabeleceu que seu relacionamento com os irmãos mais velhos Sherlock e Mycroft (Sam Claflin) eram tensos devido ao fato de não terem morado juntos por vários anos, Enola rapidamente conquistou a admiração de Sherlock com suas próprias habilidades dedutivas e sagacidade.

Como tal, na conclusão de Enola Holmes, Sherlock se oferece para se tornar o guardião de Enola, incentivando-a a encontrar seu próprio caminho na sociedade e elogiando suas habilidades dedutivas.

Enquanto o Mycroft de Claflin está ausente de Enola Holmes 2, o vínculo entre irmãos de Enola e Sherlock continua a se desenvolver ao longo da sequência.

Ambos os irmãos podem ser vistos cuidando um do outro, como quando Enola guia com segurança o bêbado Sherlock para casa e como a preocupação de Sherlock com sua segurança cresce quando o caso se mostra perigoso.

Com a dinâmica na tela de Henry Cavill e Millie Bobby Brown recebendo elogios dos críticos, fica claro que ambas as estrelas conseguiram capturar efetivamente uma dinâmica fraterna crível.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

