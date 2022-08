Henry Cavill no MCU? Veja qual papel ele pode interpretar

Atualmente, Henry Cavill é famoso por atuar em algumas das franquias mais populares do cinema e da TV – como The Witcher e o DCEU. Por isso, fãs mal podem esperar pela (basicamente inevitável) estreia do ator na Marvel. Mas afinal: Cavill será herói ou vilão nos filmes do MCU?

Nascido na Ilha de Jersey, no Reino Unido, Henry Cavill começou sua carreira no início dos anos 2000. Após papéis em séries como The Tudors e filmes como Imortais, o ator foi escalado como o Superman em O Homem de Aço, lançado em 2013.

Desde então, Henry Cavill se destaca como um dos atores mais queridos (e bem pagos) de Hollywood. Além de viver Clark Kent no DCEU, o astro interpreta o guerreiro Geralt de Rivia na série The Witcher, exibida pela Netflix.

Revelamos abaixo qual personagem da Marvel Henry Cavill pode interpretar nos filmes do MCU; confira.

Henry Cavill pode viver personagem icônico no MCU

Primeiramente, é importante lembrar que Henry Cavill ainda não foi confirmado no elenco do MCU.

Até o momento, as informações sobre a chegada do ator nos filmes da Marvel são apenas especulações, boatos e rumores.

Segundo um rumor publicado pela página CineStealth (que não tem ligação com a Marvel, DC, Disney ou Henry Cavill), o astro da DC fará sua estreia no MCU na 2ª temporada da série Loki.

Já confirmada por Kevin Feige, a 2ª temporada de Loki – uma das séries mais populares do MCU – deve chegar ao Disney+ em 2023.

De acordo com o boato, Henry Cavill interpretará o personagem Hyperion nos episódios inéditos de Loki.

O personagem em questão é descrito como “a resposta da Marvel ao Homem de Aço da DC”. No entanto, Hyperion não é um herói, mas sim um vilão.

Mais uma vez, a escalação de Henry Cavill em Loki não foi confirmada pela Marvel ou por representantes do ator.

Dito isso, a possibilidade parece bastante irreal. Se a Marvel decidir escalar Henry Cavill, provavelmente o fará em um grande lançamento dos cinemas, não em uma série de TV.

Afinal, Cavill é um dos atores mais requisitados da atualidade. Uma alternativa bem mais interessante seria escalar o astro em um papel importante dos X-Men ou do Quarteto Fantástico.

Henry Cavill, atualmente, conta com dois projetos em pós-produção: o filme de espionagem Argylle e Enola Holmes, a continuação de um grande hit da Netflix.

Além disso, o ator retornará como Geralt de Rivia na 3ª temporada de The Witcher, que é gravada atualmente. Porém, as filmagens foram interrompidas após Henry Cavill testar positivo para a Covid-19.

Enquanto Henry Cavill não estreia no MCU, você pode conferir todos os filmes da Marvel no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.