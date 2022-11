Henry Cavill sentiu falta de uma coisa em Enola Holmes 2

Enola Holmes 2 chegou à Netflix, trazendo Millie Bobby Brown de volta como a personagem titular e Henry Cavill como Sherlock Holmes. O ator revelou ter sentido falta de algo nessa continuação.

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

Tanto atores quanto espectadores precisaram se ajustar ao fato de que um personagem do original, Mycroft Holmes, não estaria envolvido nessa sequência.

Em entrevista ao Screen Rant, Henry Cavill expressou sua empolgação com o retorno do filme, bem como a decepção de Sam Claflin se afastar.

“Amo ter toda a equipe de volta. Senti a falta de Sam Claflin desesperadamente, mas ter toda a equipe de volta foi maravilhoso”, disse ele.

Sam Claflin não volta como Mycroft

Durante uma entrevista ao Collider, o diretor Harry Bradbeer explicou sobre a ausência de Sam Claflin no papel de Mycroft Holmes.

O diretor revelou que o problema para o retorno do ator foi justamente sobre a agenda do astro, que estava lotada com outros projetos.

Bradbeer lamentou por Claflin não estar no novo filme de Enola Holmes, mas espera vê-lo novamente no papel de Mycroft em outro filme.

“Bem, foi a agenda de Sam que ficou muito clara, então Sam não estaria nela. Lamentamos muito que Sam não pudesse estar nessa. Se houvesse um futuro, adoraríamos tê-lo de volta”, disse ele. “Mas isso era apenas os aspectos práticos da vida. Isso significava que tínhamos que nos concentrar em Sherlock, que tem algumas vantagens no sentido e que se torna um lápis afiado, se você quiser.”

“Você está apenas tendo que trabalhar com esse relacionamento em particular. Tinha que ser sobre Sherlock e Enola e estar juntos. Então, acho que há algumas bênçãos em ter menos peças, porque você pode fazer mais com o que tem”, concluiu ele.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.