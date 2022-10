Henry Cavill vai aparecer como Superman em The Flash? Veja o que sabemos

Mesmo que Henry Cavill tenha vestido novamente o manto do Homem de Aço em Adão Negro, dificilmente seu personagem estará em The Flash.

Após anos tentando, Dwayne Johnson conseguiu o que queria, o retorno do Superman de Cavill na cena pós-créditos de Adão Negro. The Rock teve que disputar com o chefe da DC Films, Walter Hamada, para conquistar a participação especial.

Continua depois da publicidade

Agora, naturalmente, os fãs estão ansiosos para saber o futuro do Superman no DCEU. Fazendo até mesmo uma participação no atribulado filme do Flash parecer uma boa ideia.

Porém, é bem improvável que a participação em The Flash aconteça. O longa já está em pós-produção, e aliás, a sequência também já foi escrita, por mais que sua confirmação dependa muito do desempenho do primeiro filme nas bilheterias.

Mesmo que seja possível que a Warner queira adicionar o Superman com alguma refilmagem, a verdade é que não tem muito espaço para Henry Cavill neste projeto em particular.

O retorno do ator ao DCEU é certamente empolgante para os fãs, mas a Warner Bros. não parece estar interessada em mudar o foco de toda franquia por conta disso, então é provável que o futuro do Superman esteja em um filme solo próprio do herói.

Essa decisão evitaria que o universo DC nos cinemas fique dependente de um único personagem. Bem melhor que inserir Clark Kent em todos os filmes que estão em produção, a DC Films parece estar focada em tirar Homem de Aço 2 do papel.

A sequência do filme solo do herói está nos primeiros estágios de desenvolvimento, com a Warner Bros. procurando por nomes para roteiro e direção.

The Flash já tem várias participações especiais

Mesmo sem o Superman, o filme do Velocista Escarlate terá sua cota de participações especiais. Já está confirmado que o Batman de Michael Keaton estará na aventura pelo multiverso, e provavelmente será uma espécie de mentor enquanto Barry Allen tenta entender a nova realidade em que criou.

Ben Affleck também está voltando ao DCEU como Bruce Wayne, e Sasha Calle fará sua estreia como Supergirl.

Além das confirmações, existem rumores de que Gal Gadot pode retornar como a Mulher Maravilha no filme. Já o Ciborgue de Ray Fischer estava em roteiros iniciais do projeto, mas não deve aparecer por se recusar a trabalhar em qualquer projeto com o envolvimento de Walter Hamada.

Como Hamada saiu recentemente da DC Films, não é impossível que Fischer tenha uma pequena participação em The Flash. Então, se olharmos todas essas participações especiais, o filme de Ezra Miller não parece ter muito espaço para o Superman.

The Flash estreia no dia 26 de junho nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Soldeira