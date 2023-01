Herança: Explicamos o final chocante do filme da Netflix

Sucesso na Netflix, o suspense Herança é ancorado por uma poderosa performance de Lily Collins – a Emily de Emily em Paris – no papel principal. Recém-chegado ao catálogo da plataforma, o longa já figura no Top 10 do streaming. Quem já conferiu a trama quer saber: o que realmente acontece naquele final chocante?

“Após a morte do pai, uma mulher herda as chaves de um bunker secreto e faz uma descoberta chocante que pode destruir a vida da família”, afirma a sinopse oficial de Herança na Netflix.

Junto com Lily Collins como protagonista, o elenco de Herança conta também com Simon Pegg (Todo Mundo Quase Morto), Chace Crawford (The Boys) e Connie Nielsen (Mulher-Maravilha).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final chocante de Herança na Netflix; confira! (via OkayBliss)

Final explicado de Herança – O que acontece com Lauren e Morgan?

Atualmente, Herança lidera o Top 10 de filmes mais assistidos da Netflix, superando hits como Narvik e O Gato de Botas.

No centro da trama está o grande segredo de Archer, o pai da protagonista Lauren. Por anos, esse político influente manteve um homem chamado Morgan preso no bunker de sua residência.

Ao ser libertado, Morgan diz que Archer o prendeu após matar um homem em um acidente de carro e esconder o cadáver. Morgan era a única testemunha do crime, e por isso, Archer decidiu mantê-lo isolado por décadas.

O personagem de Simon Pegg também revela que o pai de Lauren tinha uma amante e uma outra família.

Lauren tenta preservar a família em meio à revelação chocante, e para poupar a mãe e ajudar na campanha eleitoral do irmão, decide mandar Morgan para longe, com 1 milhão de dólares e uma passagem para as Ilhas Cayman.

Eventualmente, Catherine, a mãe de Lauren, encontra uma foto de Morgan – e revela para a filha que, na verdade, o nome daquele misterioso homem não é Morgan, mas sim Carson, e que ele é “um cara terrível”.

Percebendo seu erro, em uma das cenas mais chocantes do filme Herança, Lauren corre ao aeroporto, onde encontra o corpo de Harold, o advogado da família que teria que acompanhar Morgan/Carson na viagem.

De volta para a casa, Lauren encontra a mãe acorrentada no bunker, e nesse momento, Carson revela toda a extensão de sua história.

Segundo ele, o acidente protagonizado por Archer foi real, mas só aconteceu após o antagonista violentar Catherine. O político, dessa forma, decide mantê-lo prisioneiro para evitar um possível escândalo ou processo criminal.

Carson também se revela como o assassino de Archer, tendo matado o pai de Lauren com veneno. Ele também alega ser o verdadeiro pai da protagonista.

Finalmente, no desfecho do filme de suspense Catherine consegue atirar em Carson, matando o abusador de uma vez por todas. Depois, Lauren incendeia o bunker com o corpo do prisioneiro dentro.

No final das contas, Lauren comete um crime para proteger a família, e assim, se torna refém de seus próprios segredos.

Você já pode conferir a trama de Herança na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.