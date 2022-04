Herói tenta beijar a Mulher-Maravilha em trailer de Shazam 2

A Warner Bros. divulgou novos trechos de Shazam 2 durante a CinemaCon 2022. No vídeo, foi mostrado o herói titular tentando beijar a Mulher-Maravilha.

Conforme o ComicBook, o vídeo começa com Shazam (Zachary Levi) em um restaurante em Paris. Ele está em um encontro com a Mulher-Maravilha, embora o rosto dela esteja fora da tela, como foi o caso do Superman no primeiro filme.

Shazam se aproxima para beijá-la, mas ela não faz o mesmo. Ela se levanta e vira de costas para o herói. Ele tanta resolver a situação e, conforme se aproxima, a heroína se vira e ela tem o rosto do mago Shazam (Djimon Hounsou) no corpo da amazona.

Então vemos Billy Batson acordando na cama dele – a cena inteira foi um sonho.

‎A sequência‎‎ de Shazam ‎‎mostra a Família Shazam enfrentando as filhas de Atlas, interpretada por Helen Mirren e Lucy Liu. A trama envolve a barreira de enfraquecimento entre os mundos mundanos e mágicos.‎

Shazam! 2 chega em 2023 no cinema

Shazam! Fúria dos Deuses é a continuação do filme de 2019.

Zachary Levi retornará como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden. Peter Safran está produzindo com sua empresa, a Safran Company.

Shazam! Fúria dos Deuses (ou Shazam! 2), da DC, estreia em 16 de dezembro de 2022.