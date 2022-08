Heroína de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania pode ter novo interesse amoroso

A presença de Kang, o Conquistador e Cassie Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) cria uma possibilidade interessante.

Tecnicamente, os dois já tiveram um romance nos quadrinhos, mas não da maneira que você está pensando.

Isso poderia ser adaptado para o MCU, de acordo com uma teoria do Comic Book Resources. Na verdade, este pode ser justamente o motivo para Kang, o Conquistador ser o vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

Cassie Lang é a filha de Scott Lang, o Homem-Formiga. Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), ela se tornará a super-heroína Estatura.

Nos quadrinhos, Cassie Lang tem romance com versão mais jovem de Kang, o Conquistador

Nas histórias em quadrinhos da Marvel, Estatura é parte dos Jovens Vingadores, e dentro da equipe, ela vive um romance com o colega Rapaz de Ferro.

Acontece que Rapaz de Ferro é uma versão mais jovem de Kang, o Conquistador. Horrorizado ao descobrir que se tornaria um vilão no futuro, o jovem Nathaniel Richards voltou ao passado em uma tentativa de se tornar um super-herói.

Ele assumiu o manto de Rapaz de Ferro, esperando que as suas boas ações pudessem alterar a linha do tempo.

Desesperado, o jovem fez de tudo para impedir que ele mesmo se tornasse Kang, o Conquistador. No entanto, o destino tinha outros planos para o personagem.

As suas tentativas de mudar a linha do tempo tiveram consequências tão desastrosas que, eventualmente, Nathaniel Richards aceitou o seu destino.

Ele viajou de volta para o seu tempo, no futuro, e entrou no caminho para se transformar no icônico inimigo dos Vingadores.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) terá a chance de adaptar essa história, mesmo que parcialmente.

Nathaniel Richards poderia ser introduzido como uma jovem variante de Kang, o Conquistador, cuja verdadeira identidade seria desconhecida pelos outros personagens.

Essa poderia ser a grande surpresa e a grande reviravolta de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3).

Isso também adicionaria uma nova camada para a interessante e confusa história de Kang, o Conquistador.

É claro, no entanto, que por enquanto, tudo não passa de uma especulação. Pode ser que nem tudo aconteça como nos quadrinhos.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.