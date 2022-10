Heroína ou vilã? Atriz de Kick-Ass pode entrar para o MCU

O talento da atriz Chloë Grace Moretz é evidente desde cedo, tendo seu primeiro papel de destaque com apenas 8 anos no remake Horror em Amityville, de 2005. Agora aos 25 anos Moretz é uma atriz veterana, e parece que a Marvel Studios está de olho nela para um papel no MCU.

A atriz já participou de filmes de super-heróis com o aclamado Kick-Ass, de 2010, o longa que trabalha de forma cômica e extremamente violenta o conceito de pessoas reais decidindo combater o crime.

Moretz interpretou Hit-Girl nos dois filmes da franquia, uma criança que é parceira e treinada por seu pai, um heróis semelhante ao Batman interpretado maravilhosamente por Nicolas Cage. A garota impressionou no papel, especialmente pelo excesso de violência que ela parecia lidar com naturalidade.

Depois disso, a carreira da atriz passou por vários territórios, da comédia Vizinhos 2, passando por terror, drama e até mais filmes de ação como O Protetor, com Denzel Washington. Mas o mundo dos super-heróis certamente sente falta da atriz, seja em um possível Kick-Ass 3 ou quem sabe em algo ainda mais ambicioso.

A atriz declarou recentemente que teria interesse em entrar para o MCU, desde que fosse nas condições certas. Moretz chegou a conversar com produtores da Marvel Studios.

Chloë Grace Moretz no Universo Marvel

Chloë confirmou ao ComicBook que não só estaria interessada em um papel em um filme de super-heróis, como já chegou a falar com a Marvel sobre o assunto.

Moretz disse que preferiria interpretar uma vilã, mas não está fechada para nenhuma escalação que faça sentido para ela. Sobre as conversas com a Marvel a atriz revelou:

“Sim, nós conversamos um pouco sobre o assunto[…] Acho que para mim, eu estaria muito interessada em interpretar uma vilã na Marvel ou na DC, indo para um lado mais obscuro do papel.”

A atriz também esclarece que poderia fazer uma super-heroína também, mas teria que ser algo de encontro para o que ela sente que poderia trazer para a personagem.

“Eu amo super-heróis. Eu acho que seria realmente divertido, também, mas eu acho que é sobre encontrar alguma que realmente combine com o que você está querendo trazer, e qual a abordagem do personagem. Eu acho que seria muito divertido, ser fosse o papel certo no projeto certo.”

Mesmo não dizendo exatamente o tema da conversa com a Marvel, mas neste momento o MCU está passando por uma restruturação entre o fim da Saga do Infinito e o início da Saga do Multiverso, sendo um momento prósperos para vários talentos novos entrarem no Universo Marvel, especialmente com a saída de astros como Chris Evans e Robert Downey Jr. do elenco da franquia.

Além disso, se conseguisse um papel na Marvel, Moretz seria a terceira atriz do elenco jovem de Kick-Ass a voltar aos filmes de super-heróis. Já que tanto Evan Peters quanto Aaron Johnson interpretaram o mesmo personagem, Mercúrio, nos X-Men da Fox e em Vingadores: Era de Ultron, respectivamente.

Atualmente, Moretz estrela como protagonista da série Periféricos, que estreia no dia 21 de outubro na Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Soldeira