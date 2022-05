História da Feiticeira Escarlate quase acabou muito antes de Doutor Estranho 2

Elizabeth Olsen protagonizou WandaVision e teve bastante destaque em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). No entanto, a história da Feiticeira Escarlate quase acabou em Vingadores: Guerra Infinita.

No filme da Marvel, a personagem é uma das pessoas que foi “estalada” por Thanos, sumindo por cinco anos, até retornar em Vingadores: Ultimato.

Uma reportagem do New York Times revela que esse poderia ter sido o fim de Wanda Maximoff no MCU. Originalmente, Olsen tinha um contrato de três filmes e não era obrigada a voltar.

“O poder de escolher continuar era importante para mim”, disse a atriz, que foi convencida a permanecer nos filmes da Marvel por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

Doutor Estranho 2 conta com Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.