Homem-Aranha 4: Vilão de filme cancelado com Tobey Maguire é revelado

O filme cancelado do Homem-Aranha de Tobey Maguire, Homem-Aranha 4, era um dos projetos que apresentaria mais vilões do herói. Novas fotos foram reveladas, mostrando o grande vilão do longa da Marvel.

Peter Parker iria ter um trabalho maior pela frente, pois enfrentaria o vilão Abutre, um pouco diferente do Homem-Areia ou Doutor Octopus. No entanto, a ideia parecia ser semelhante com o Duende Verde, visto que os dois podem voar.

O diretor Sam Raimi havia escalado o astro John Malkovich para ser o Abutre, mas a ideia foi descartada pela Sony, com o estúdio revitalizando o a franquia com Andrew Garfield.

Porém, novas fotos surgiram nas redes sociais, trazendo os moldes de como seria o visual do vilão, além de exibir as asas do personagem (via ComicBook).

O quadrinista Ken Penders divulgou uma das imagens das asas, enquanto outra conta revelou os moldes do traje que Malkovich iria usar.

“Eu visitei amigos que estavam trabalhando no traje do Abutre destinado ao ator John Malkovich. Depois que a produção foi encerrada, todos os materiais foram entregues”, escreveu o artista, no Twitter.

Veja as imagens, abaixo.

Abutre não seria o único vilão do filme

O artista do storyboard de Homem-Aranha 4, Jay Henderson, revelou em 2016 algumas pranchetas com o Abutre de Malkovich.

No entanto, a presença dele não era a única surpresa. Bruce Campbell interpretaria o Mysterio, enquanto Anne Hathaway seria a Gata Negra.

Coincidentemente, Campbell voltou a trabalhar com Sam Raimi em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e Hathaway foi a Mulher-Gato em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge.

“O que sempre voltamos é que, como personagem, todo mundo iria descartar o Abutre como apenas um cara velho em um terno verde bobo”, disse Henderson na época. “Então, queríamos seguir o caminho oposto e realmente torná-lo o adversário mais temível e formidável que o Homem-Aranha enfrentou na série.”

O Abutre seria o principal antagonista do filme, e possivelmente poderia morrer, com a filha dele, que seria interpretada por Angelina Jolie, assumindo seu papel.

Vale lembrar que o Abutre foi interpretado por Michael Keaton em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, como a primeira grande ameaça do personagem no MCU, interpretado por Tom Holland.

Os filmes do Homem-Aranha estão disponíveis no Disney+.

