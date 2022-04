Homem-Aranha: Através do Aranhaverso terá número absurdo de personagens

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é a continuação da aclamada animação sobre Miles Morales. A sequência terá um número surpreendente de personagens.

‎Na CinemaCon, os produtores Christopher Miller e Phil Lord apresentaram as primeiras imagens de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

‎Antes dos primeiros 15 minutos do filme serem exibidos ao público durante a apresentação da Sony, Miller e Lord notaram a enorme tarefa de tornar a sequência ainda mais poderosa do que o aclamado original.

‎Eles disseram (via Insider) que o filme de animação tem 1.000 pessoas trabalhando nele. A sequência contará com 240 personagens (o primeiro filme teve 40). E acontecerá em pelo menos seis universos.‎

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.

Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

Por enquanto, os detalhes do enredo de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que a trama deve envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que esteja de volta.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 03 de junho de 2023.