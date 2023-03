Homem-Aranha: Através do Aranhaverso vai ganhar filme prelúdio

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é a sequência de Homem-Aranha: No Aranhaverso. Agora, a Sony anunciou outro filme que se passa entre os dois.

Na quarta-feira (29), a Sony Pictures Animation e a Sony Pictures Imageworks anunciaram (via Variety) The Spider Within, um curta-metragem ambientado no mundo do Aranhaverso, que estreará exclusivamente no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, em junho.

O filme foi trazido à vida através do LENS (Leading and Empowering New Storytellers), um programa interno da Sony que oferece aos candidatos de alto potencial de grupos sub-representados uma oportunidade de ganhar valiosa experiência de liderança.

Em The Spider Within, Miles Morales luta para equilibrar suas responsabilidades como adolescente, amigo e estudante enquanto atua como o super-herói do bairro amigável do Brooklyn.

Depois de um dia particularmente desafiador vivendo com essas pressões, Miles experimenta um ataque de pânico que o obriga a confrontar as manifestações de sua ansiedade e aprender que buscar ajuda pode ser um ato tão corajoso quanto proteger sua cidade do mal.

Miles Morales é um Homem-Aranha dos quadrinhos

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Por enquanto, os detalhes da trama de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que o longa vai envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que ele esteja de volta.

A direção de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller. Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 1º de junho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.