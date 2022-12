Homem-Aranha de James Cameron ganha artes conceituais; veja

O diretor James Cameron, conhecido pela franquia Avatar, iria dirigir um filme do Homem-Aranha, que teve suas primeiras imagens conceituais reveladas.

Antes mesmo de Sam Raimi assumir uma trilogia para a Sony, Cameron estava empenhado em fazer um filme do herói da Marvel.

O projeto que nunca saiu do papel, teria um tom mais sério, e também mostraria Peter Parker soltando teias pelos pulsos. A ideia foi reaproveitada por Raimi em seus filmes (via CBR).

Com Leonardo DiCaprio no papel do herói, as artes mostram o Cabeça de Teia escalando um prédio com sua roupa clássica e o famoso traje preto.

Veja as artes, abaixo.

James Cameron’s drawings for his never-made SPIDER-MAN movie pic.twitter.com/ilsYkYkwYV — Chris Evangelista (@cevangelista413) December 23, 2022

Por que o filme nunca aconteceu?

Atualmente, James Cameron possui um grande problema com filmes de heróis, embora quase conseguiu dirigir um projeto.

O filme que estava em desenvolvimento nos anos 1990 teve de ser interrompido, pois a 21st Century Film Corporation e a Carolco Pictures acabaram falindo. Por sua vez, a MGM comprou as produtoras, mas enfrentava problemas financeiros e não foi adiante com o projeto.

Cameron revelou que tentou convencer a 20th Century Fox na época para conseguir obter os direitos do Homem-Aranha, mas o que não aconteceu. A Sony Pictures conseguiu os direitos e fez alguns filmes do personagem.

O Homem-Aranha focaria bastante em Nova York, e também em Parker no colégio, lidando como é ser o Homem-Aranha.

“Também foi uma metáfora para a puberdade e todas as mudanças em seu corpo. Suas ansiedades sobre a sociedade, sobre as expectativas da sociedade, seus relacionamentos com o gênero de sua escolha pelo qual você é atraído, todas essas coisas”, disse ele.

Os filmes do Homem-Aranha estão disponíveis na Netflix.

