Homem-Aranha: Fã faz arte impressionante escalando a Spider-Gwen perfeita

A parceria da Marvel com a Sony com os filmes do Homem-Aranha estão dando muito certo, mas os estúdios precisam começar a olhar para o futuro do personagem. Muitos fãs querem que o novo multiverso introduza mais versões do aranha, como Miles Morales ou a Spider-Gwen. Um fã já encontrou a interprete perfeita para uma nova Gwen para os filmes do Aranha no MCU.

Talvez esse seja o momento que mais abre espaço para Gwen entrar no universo Marvel, já que vimos Peter recomeçando sua vida no final de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Tanto a Gwen como interesse romântico, como visto com louvor nos filmes com Andrew Garfield, ou a personagem carregando o manto do Aranha vinda de um universo alternativo, como visto na animação Aranhaverso.

E se depender do artista @clements.ink, a Marvel nem vai precisar procurar muito por sua interprete da personagem. O fã fez uma arte incrível colocando a atriz Milly Alcock, de A Casa do Dragão, encarnando uma versão live-action da Spider-Gwen. Confira:

Madame Teia: Filme pode ter viagem no tempo e jovem Tio Ben

Aos poucos, alguns detalhes estão se tornando mais claros sobre Madame Teia, nova produção da Sony baseada em quadrinhos da Marvel.

Um novo relatório do Cosmic Circus trouxe algumas novidades um tanto curiosas e inusitadas. Segundo o site, Madame Teia deve contar com Adam Scott (Ruptura) como ninguém menos que uma versão mais jovem de Ben Parker, o “Tio Ben” do Homem-Aranha.

Além disso, Emma Roberts (American Horror Story) deve interpretar Mary Parker, a mãe de Peter Parker. Vale lembrar que ambos os atores já estão no elenco de Madame Teia, mas ainda não tiveram os seus papéis revelados oficialmente.

A notícia pode pegar muitos de surpresa e deixar muita gente confusa. Acontece que a trama de Madame Teia pode ser mais insana do que se esperava.

Rumores da Internet indicam que o longa-metragem pode girar em torno de uma viagem no tempo da protagonista, que retorna ao passado para garantir o nascimento do bebê Peter Parker, que viria a se tornar o Homem-Aranha.

Daí o envolvimento do tio e da mãe do super-herói na trama. Aliás, existem algumas evidências que podem indicar que esses rumores são verdadeiros.

Sobre o autor Gabriel Soldeira