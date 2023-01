Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa teria outro icônico vilão da Marvel

O filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é um dos mais celebrados da Marvel, por unir os três Homens-Aranhas do cinema. Com vários vilões no longa, um outro icônico vilão do personagem acabou ficando de fora.

Tendo Duende Verde, Homem Areia, Dr. Octopus, Electro e Lagarto, o longa-metragem do Cabeça de Teia teria um sexto inimigo.

O artista Phil Langone revelou um storyboard que mostra Adrian Toomes, o Abutre, estando junto dos vilões já mencionados (via ComicBook).

Michael Keaton, que viveu o vilão em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, completaria o Sexteto Sinistro, a famosa equipe que luta contra o herói. É possível ver sua famosa jaqueta na terceira imagem, enquanto um policial está amarrado logo em sua frente.

“Este local para a traição de Norman Osborn mudou algumas vezes. Mesmo depois de desenhar de algumas maneiras diferentes, ainda fiquei surpreso com o resultado. E alguns dos personagens também mudaram. Também havia muito mais policiais nas primeiras passagens que você pode ver aqui”, escreveu ele.

Veja as artes, abaixo.

Homem-Aranha com novo elenco?

O ator Jacob Batalon pareceu condicionar sua presença em uma continuação apenas se a equipe retornar, o que pode ser uma referência às afirmações recentes de Tom Holland sobre uma possível pausa na carreira.

Mantendo o clima de incerteza, Batalon elogiou o trabalho feito em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, assumindo que o filme foi uma conclusão para a história, e que talvez outros atores continuem ela depois.

“Nós começamos muito jovens, sendo basicamente adolescentes quando começamos o primeiro filme. E assistir o arco dos filmes se juntar e todos os nossos personagens completarem um ciclo, eu diria que foi loucura”, disse ele.

“E então acabar como acabou, com um gancho enorme, obviamente, ninguém estava esperando por isso. Eu diria que é um final pungente para os nossos filmes. Coloca um ponto de exclamação na continuação do Homem-Aranha, mas talvez não conosco, e eu acho que isso é uma coisa incrível”, concluiu.

Enquanto incertezas pairam sobre o novo filmes do Homem-Aranha, Sem Volta Para Casa está disponível na HBO Max.

