Homem-Aranha: Veja astro de Breaking Bad como Duende Verde

A Sony já revelou que novos filmes do Homem-Aranha ainda vão acontecer. Com o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o longa-metragem trouxe de volta Willem Dafoe como Duende Verde.

Depois de um fã imaginar Giancarlo Esposito, astro de Breaking Bad e O Mandaloriano como o vilão Sr. Frio, foi a vez de um outro tentar imaginar ele como Norman Osborn (via ComicBook).

Osborn é um dos mais populares inimigos do Aranha, assim como o Venom ou Doutor Octopus. Ele apareceu em diversos jogos, animações e em filmes.

No entanto, com uma nova franquia em desenvolvimento, algum outro ator poderia assumir o papel. O artista Subi Ozil revela Esposito de terno, com uma granada de abóbora em mãos, refletindo a cor verde em seu terno e rosto.

Veja a arte, abaixo.

Quem é o Duende Verde?

Um dos principais vilões do Homem-Aranha, o Duende Verde foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, e fez sua primeira aparição na edição 14 de O Espetacular Homem-Aranha, em 1964. Dois anos depois, fez sua aparição como Norman Osborn.

Osborn era um brilhante cientista que tomou uma fórmula que melhorava suas capacidades físicas, mas também o levou à loucura. Ele adotou o nome de Duende Verde, fez alguns aparelhos, bombas e seu planador, para voar por Nova York e aterrorizar a população.

O filho de Norman, Harry, é o melhor amigo de Peter Parker, e ambos não sabem que ele é o Duende Verde. Apesar de aparentar ser normal em frente aos jovens, Norman sofre com sua mente perturbada, fazendo o Duende sempre o controlar.

Além disso, o Duende Verde foi o grande responsável pela morte de Gwen Stacy, grande paixão de Peter Parker. A morte de Gwen aconteceu nas edições 121 e 122 da série mensal principal do herói da Marvel.

