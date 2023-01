Homem-Formiga 3 confirma que Marvel fez grande mudança no MCU

O personagem de Bill Murray já foi confirmado no mais novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Junto dele, veio a confirmação de que o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) fez uma grande mudança em relação aos quadrinhos.

Nos quadrinhos, tanto Lord Krylar quanto Jarella são associados ao Hulk; eles viviam dentro do reino subatômico chamado Microverso, e o Hulk ficou preso lá por um tempo.

Ele se apaixonou pela Princesa Jarella, uma mulher que aceitou as personalidades Hulk e Bruce Banner, Lord Krylar era o rival de Jarella para o trono do planeta subatômico K’ai, e ele morreu em sua primeira aparição.

Isso confirma que a Marvel transformou o Microverso no Reino Quântico, unindo a outra dimensão específica dos quadrinhos, tornando-os uma coisa só no MCU.

O Reino Quântico do Homem-Formiga pode ter sido inspirado pelo Microverso, mas a princípio parecia ter propriedades muito diferentes. Vislumbres iniciais do Reino Quântico sugeriram que era hostil à vida, e foi apenas na sequência Homem-Formiga e a Vespa que começou a parecer que esse não era o caso.

À medida que a Fase 3 continuava, mais segredos do Reino Quântico foram revelados, e começou a parecer mais uma dimensão nos quadrinhos chamada Limbo. Este é um plano de existência que todo viajante do tempo acessa à medida que se move de um ponto no espaço-tempo para outro, e é a casa tradicional de Kang, o Conquistador. Agora, porém, está ficando claro que o Reino Quântico do MCU deve ser visto como uma combinação de Limbo e Microverso.

Isso confirma o que o Dr. Spiros Michalakis, um físico quântico que presta consultoria à Marvel, admitiu isso em um post no blog em 2015. Ele se lembra de ter recebido um e-mail de Brad Winderbaum, da Marvel Studios, coprodutor do primeiro filme do Homem-Formiga, perguntando se ele poderia encontrar uma alternativa para o nome Microverso por causa da bagagem legal envolvida (o termo não pertence à Marvel). “Eu sugeri ‘nano’, ‘quântico’, ‘atômico’, ou… ‘reino quântico'”, lembrou Michalakis.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em 2023

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dá início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e apresenta Kang, o Conquistador, grande vilão da saga do Multiverso.

“Os parceiros super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) retornam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Peyton Reed, com produção de Kevin Feige e Stephen Broussard. Além de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Kathryn Newton, o elenco conta com:

Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz e Bill Murray como Lorde Krylar.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

