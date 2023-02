Homem-Formiga 3: Diretor confirma quem são as variantes de Kang no filme

Atenção para spoilers de Homem-Formiga 3!

O diretor Peyton Reed confirmou em entrevista à IndieWire quais são as três variantes de Kang que aparecem na cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Os nomes das versões são Rama-Tut, Centurion e Immortus. Ele acrescentou que “no filme, há uma razão específica para ele ter sido banido e exilado no Reino Quântico, então isso meio que levanta a questão: ‘Bem, quem o exilou?’”.

Continua depois da publicidade

Reed revela ainda que estava tentando dar aos fãs um contexto sobre a história de Kang no MCU e quem é o Conselho de Kangs.

“Eu estava tentando criar alguma versão de uma máfia ao estilo de O Poderoso Chefão no estilo de: ‘Quem é triunfante? Quem está falando sobre o sujeito que morreu? E o que isso significa para as variantes de Kang no sentido político?’”, finalizou.

Recentemente foi divulgada uma variante bizarra de Kang que pode ser utilizada em outro filme da Marvel.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.