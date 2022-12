Homem-Formiga 3: Diretor revela detalhes sobre personagem de Bill Murray

O novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) é um dos mais aguardados de 2023. No entanto, há um grande mistério envolvendo o personagem de Bill Murray, e o diretor do longa revelou detalhes sobre ele.

Murray havia comentado que viveria um vilão no longa-metragem, mas nunca revelou qual adversário do Homem-Formiga ele poderia ser.

Continua depois da publicidade

Agora, em recente entrevista, Peyton Reed revelou que ele será um inimigo que volta para assombrar Janet van Dyne, tendo um papel importante na trama (via ScreenRant).

“Bill Murray interpreta um personagem do passado de Janet van Dyne. É um papel crucial. Um grande tema neste filme são as coisas que pais e filhos não dizem uns aos outros, os segredos que eles guardam nas famílias”, disse ele.

O cineasta não revelou muito, embora o personagem esteja ligado diretamente ao passado da Vespa original e esposa do Homem-Formiga original, Hank Pym.

“O que acontece se o outra pessoa, neste caso Janet, levanta um muro e talvez não se sinta à vontade para falar sobre certas coisas e não revelar certas coisas sobre seu passado?”, acrescentou o diretor. “Como sabemos por grandes histórias, você pode deixar o passado para trás, mas o passado sempre encontrará uma maneira de aparecer novamente. O personagem de Bill representa isso neste filme.”

Personagem pode implicar o relacionamento entre Hope e Janet

Hope, a atual Vespa, tem mais laços com sua mãe do que com seu pai, e isso é mostrando ao longo dos dois filmes da franquia.

Em uma parte do trailer, Janet diz para Hope que há algo que nunca disse para ela, e a fala pode estar ligada ao personagem de Bill Murray.

Possivelmente, Murray pode estar interpretando um vilão que a Vespa derrotou no passado, um ex-parceiro de negócios ou até mesmo um ex-amante.

Caso seja um vilão, Hank tem ciência de quem ele é, ou mesmo se for um ex-parceiro de negócios. No entanto, se for um ex-amante, isso pode complicar as coisas entre Hank e Hope.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.