Homem-Formiga 3 está fazendo as mesmas promessas que Doutor Estranho 2

A Marvel está fazendo grandes promessas acerca de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Não por acaso o filme introduzirá a nova grande ameaça do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Kang (embora uma variante dele já tenha aparecido em Loki). Curiosamente, são promessas muito similares àquelas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

O painel da Marvel Studios na San Diego Comic-Con 2022 trouxe várias novas informações sobre o futuro do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania foi confirmado para iniciar a Fase 5 do MCU. Isso marca uma mudança interessante, já que os filmes do Homem-Formiga foram usados ​​anteriormente como trampolins para filmes de equipe maiores.

Vimos isso no primeiro filme solo do Homem-Formiga, permitindo que ele aparecesse em Capitão América: Guerra Civil, ou a cena pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa, que eventualmente levou à viagem no tempo de Vingadores: Ultimato.

Agora que a direção para o futuro do MCU é conhecida – com Vingadores: Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas sendo anunciados para o final da Fase 6 – a narrativa da Saga do Multiverso se tornou mais clara.

Tanto Kevin Feige quanto o diretor de Quantumania, Peyton Reed, prometeram que Homem-Formiga 3 fará jus ao seu hype e afetará substancialmente o MCU daqui para frente.

Essas mesmas promessas foram feitas antes do lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e ele cumpriu sua missão de mergulhar ainda mais no Multiverso e mostrar o que era possível.

Considerando tudo o que foi revelado sobre Homem-Formiga 3, há motivos para acreditar que Feige e Reed estão dizendo a verdade, e que o filme cumprirá essas promessas.

Doutor Estranho 2 é a porta de entrada da Marvel no Multiverso

MCU será mudado para sempre

O diretor de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania , Peyton Reed , revelou recentemente em uma entrevista que o terceiro filme do Homem-Formiga mudará o MCU permanentemente.

Embora muito pouco tenha sido revelado em termos de enredo até agora, a presença de Kang, o Conquistador, como o vilão, parece cumprir essa promessa.

Kang foi introduzido pela primeira vez na primeira temporada de Loki como Aquele que Permanece, uma das variantes de Kang, que pretendia proteger a linha do tempo.

Depois que Sylvie (Sophia Di Martino) o matou, a linha do tempo começou a rachar e as fronteiras entre os universos começaram a enfraquecer. Agora que está claro que Kang é a próxima ameaça no nível de Thanos, seu papel em Homem-Formiga 3 pode realmente alterar o equilíbrio de poder no MCU para sempre.

Doutor Estranho 2 também foi consistentemente promovido como um filme de reformulação do MCU. Ele expandiu o conceito do filme do multiverso, que havia sido introduzido em Loki e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, provando que há um número infinito de universos lá fora.

Além disso, a introdução de America Chavez, que pode viajar de um universo para outro, ainda pode mudar o escopo do MCU.

Em vez de fazer os heróis esperarem que os perigos do multiverso cheguem até eles, eles poderiam usar os poderes da América para procurá-lo por si mesmos.

O conceito de incursões também foi introduzido como a colisão entre duas realidades em que uma acabará sendo destruída. As incursões, sem dúvida, desempenharão um grande papel na preparação para Vingadores: Guerras Secretas.

Agora resta aguardar para saber que conceitos serão trabalhados em Homem-Formiga 3.

Homem-Formiga 3, ou Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, chega em 17 de fevereiro de 2023. As produções de Vingadores e os longas do herói estão no Disney+.

