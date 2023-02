Homem-Formiga 3 estreia em 1º lugar na bilheteria e supera seus antecessores

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) já está em exibição nos cinemas e, apesar das críticas negativas, estreou em 1º lugar na bilheteria.

Conforme o ComicBook, o filme do Homem-Formiga terá a maior abertura da trilogia, faturando US$ 104 milhões em seus primeiros três dias.

Continua depois da publicidade

Isso representa um aumento de 30% em relação ao seu antecessor, o Homem-Formiga e a Vespa, de 2018.

As primeiras projeções sugeriram que a bilheteria do filme seria impulsionada pelo burburinho antecipado em torno da estreia do vilão da Saga Multiverso do Universo Cinematográfico Marvel, Kang, o Conquistador, interpretado por Jonathan Majors.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, abre a Fase 5 do MCU.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

O longa-metragem ainda conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.