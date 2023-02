Homem-Formiga 3: Fãs e críticos discordam totalmente sobre filme do MCU

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegou aos cinemas e não agradou os críticos. Como ocasionalmente acontece, no entanto, os fãs parecem discordar da postura da crítica especializada.

Com 294 críticas computadas, Homem-Formiga 3 está com 48% de aprovação no Rotten Tomatoes, sendo o segundo pior filme do MCU em nota nesse site agregador de análises.

Curiosamente, os fãs parecem ter gostado bem mais da obra, visto que a porcentagem de aprovação deles é uma inversão dos números da crítica. 84% de quem assistiu Quantumania, gostou do filme.

Não é a primeira e nem será a última vez que isso acontece, mas não deixa de aumentar a incerteza acerca do filme valer, ou não, nosso ingresso – só assistindo para saber.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, pode ter a maior abertura de bilheteria da trilogia. O longa abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

