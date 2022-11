Homem-Formiga 3: Kang será muito diferente do que você pensa

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) é um dos filmes mais aguardados de 2023 da Marvel, que terá Kang, o Conquistador como principal vilão.

O personagem é um dos mais poderosos dos quadrinhos da editora, e foi introduzido ao MCU ainda na série Loki, revelando ser o grande causador de tudo.

Continua depois da publicidade

Em uma recente entrevista, o diretor do filme, Peyton Reed, revelou que as motivações de Kang são bem diferentes do que já foi mostrado anteriormente (via ScreenRant).

O cineasta retratou o vilão como um personagem enigmático e excêntrico, que não será tão gentil no filme e possui planos para os heróis.

“Em nosso filme, Kang é um personagem muito diferente. Ele é alguém que tem domínio sobre o tempo, é um guerreiro e um estrategista”, disse ele.

Jonathan Majors como Kang, o Conquistador

Kang já é uma ameaça tão grande quanto Thanos

A maioria dos fãs vê o Homem-Formiga como sendo um dos Vingadores mais fracos, mesmo com o apoio de Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga.

O terceiro filme do Homem-Formiga será o começo de um grande arco de Kang no MCU, configurando ele como vilão de Vingadores: Dinastia Kang.

Jonathan Majors voltará a interpretar o personagem, que já pode ser a maior ameaça após Thanos, e ainda tão grande quanto ele.

O discurso de Kang no final de Loki o torna uma presença muito assustadora e intimidadora, visto que é uma ameaça totalmente nova para os heróis.

Thanos estava preocupado com o universo, com seu discurso de falta de recursos, por isso precisou exterminar metade dele.

Diferentemente dele, Kang não está preocupado com isso, e quer espalhar sua influência pelo Multiverso, possivelmente criando um futuro muito caótico.

Além disso, o que difere Kang de Thanos são suas variantes, tão poderosas quanto o personagem original, mas nada indicou se essas versões poderiam aparecer.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.