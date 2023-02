Homem-Formiga 3: MCU comete um grande erro com Kang

Segundo a crítica especializada, a performance de Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é um dos (poucos) pontos positivos em um filme “mediano”. No entanto, o MCU também comete um grande erro na maneira como caracteriza e desenvolve a história do protagonista.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Mostramos abaixo porque, de acordo com o site Looper, a Marvel erra na história de Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania; confira!

Trama de Kang em Homem-Formiga 3 pode trazer problemas para o MCU

Como os fãs do MCU já sabem, o Kang que aparece em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não é a primeira versão do personagem a surgir no MCU.

Em 2021, uma variante de Kang conhecida como “Aquele que Permanece” foi introduzida no episódio final da 1ª temporada de Loki, como o irreverente (e poderoso) líder da TVA.

O personagem permite que Sylvie o mate (sem muita resistência), e assim, libera consequências terríveis para o Multiverso.

Embora tenha alguns momentos sérios, a série Loki é, basicamente, uma comédia. O fim antecipado de Aquele que Permanece levanta questionamentos importantes sobre o teor da ameaça de Kang ao MCU.

O mesmo acontece em Quantumania. Afinal de contas, apesar de ser um herói relativamente poderoso, o Homem-Formiga é utilizado, principalmente, como alívio cômico no MCU.

Como o próprio Kang diz, o Homem-Formiga ainda é um cara que conversa com formigas – e o fato do Conquistador ser derrotado por ele é um grande derrota para um personagem que, de acordo com a condução do MCU, é capaz de destruir linhas do tempo inteiras.

Além disso, o personagem, aparentemente, não é capaz de infligir qualquer tipo de dano permanente nos heróis do MCU. Thanos, por outro lado, enfrentou o Hulk de igual para igual em Vingadores: Guerra Infinita, além de matar Loki.

Comparado ao titã de Josh Brolin, Kang não conseguiu nem mesmo matar o Homem-Formiga – um herói que é significamente mais fraco que o vilão.

Ou seja: se Kang não conseguiu derrotar nem mesmo o Homem-Formiga, o que seria do personagem se ele encontrasse a Capitã Marvel ou o Homem-Aranha?

“Como ele representará uma ameaça para todo o Multiverso, especialmente porque menciona que muitas outras linhas do tempo também têm suas versões dos Vingadores? Como ele conseguiu derrotá-los em primeiro lugar?”, questiona o site Looper.

Segundo a publicação, para se caracterizar como uma verdadeira ameaça para o MCU, Kang deveria, pelo menos, ter matado um dos personagens principais de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Como isso não acontece, ele se caracteriza, largamente, como alguém “inofensivo”.

Você já pode assistir Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas brasileiros.

