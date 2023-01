Homem-Formiga 3: Misterioso personagem de Bill Murray é revelado

O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) é um dos lançamentos mais aguardados da Marvel. Com um elenco bastante conhecido, o personagem misterioso de Bill Murray finalmente foi revelado.

Murray vai interpretar Lorde Krylar no terceiro filme da franquia, conforme afirma a sinopse divulgada pelo estúdio (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

As especulações sugeriam que o personagem de Murray estaria relacionado com Janet, a primeira Vespa. Nos quadrinhos, ele nunca foi associado ao Homem-Formiga.

Krylar teve somente uma aparição nos quadrinhos, e na edição 156 de The Incredible Hulk, ainda no ano de 1972. Ele acabou morrendo na edição.

Na história, Krylar é apresentado como um cientista que trabalha para Visis, um senhor da guerra. Ele cria uma máquina que pode manifestar fisicamente os medos mais profundos de seu inimigo.

Mais sobre Homem-Formiga 3

“Os parceiros super-heróis Scott Lang e Hope van Dyne retornam para continuar suas aventuras como Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Janet van Dyne e Hank Pym, e a filha de Scott, Cassie Lang, a família se vê explorando o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, também vai aparecer no filme.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.