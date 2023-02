Homem-Formiga 3 quebra regra importante do MCU – várias vezes

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania leva o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) à Fase 5, enquanto expande a mitologia da franquia consideravelmente. No processo, contudo, o filme quebra uma regra importante estabelecida lá no primeiro Homem-Formiga.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Mostramos abaixo porque, de acordo com o site ScreenRant, a Marvel quebra uma regra importante em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania; confira!

Trama de Kang em Homem-Formiga 3 pode trazer problemas para o MCU

Em Homem-Formiga, Hank Pym diz a Scott que o capacete do traje é fundamental para mantê-lo seguro. Com a forma como seu corpo muda enquanto encolhe, o capacete é necessário para protegê-lo das partículas Pym e manter o equilíbrio de sua química cerebral.

No entanto, em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, esse não parece mais ser o caso, já que Scott pode ser visto sem capacete muitas vezes enquanto está dentro do Reino Quântico do MCU.

Enquanto o capacete está ligado enquanto Scott está encolhendo ou crescendo, parece que essa é a única vez que os capacetes fazem uma aparição em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Scott, e até mesmo Cassie, tiram o capacete várias vezes em suas formas pequenas e grandes.

Quando eles se reúnem no meio da batalha, os dois até têm uma conversa totalmente desmascarada enquanto estão em sua forma gigante. Pelo raciocínio de Hank em Homem-Formiga, isso deveria causar grandes danos aos seus cérebros, mas os dois saem ilesos do Reino Quântico.

Você já pode assistir Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.