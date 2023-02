Homem-Formiga 3 tem a maior queda de bilheteria da história do MCU

Conforme estimado, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania teve a maior queda de bilheteria da história do MCU do primeiro para seu segundo fim de semana. O filme faturou apenas US$ 32,2 milhões neste fim de semana, uma queda de 69,7% em relação ao seus quatro primeiros dias de exibição (US$ 120,4 milhões).

Anteriormente, o filme que detinha o recorde negativo de maior queda de bilheteria entre os filmes da Marvel era Viúva Negra, com 67,8% – o longa, porém, teve a desvantagem de estrear durante a pandemia, e além disso foi disponibilizado simultaneamente em serviços de streaming,

Continua depois da publicidade

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também sofreu a maior queda da história dos filmes de super-heróis que faturaram US$ 100 milhões ou mais na estreia, superando Batman vs Superman, com queda de 69,1%. No MCU, outro filme que também sofreu uma grande queda – de 67,7% – foi Thor: Amor e Trovão, lançado no ano passado.

Pelo visto, o péssimo boca a boca do filme já está prejudicando sua bilheteria.

Homem-Formiga e a Vespa no novo filme do MCU

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.