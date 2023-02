Homem-Formiga 3 tem a menor pontuação de um filme do MCU desde Eternos

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está a caminho de se tornar um dos filmes mais criticados da história do MCU. Dividindo a opinião da imprensa especializada, o longa tem (pelo menos até agora) o pior nível de aprovação no Rotten Tomatoes desde Eternos.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Revelamos abaixo por que Homem-Formiga 3 tem a pior pontuação de um filme do MCU desde Eternos.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania divide a opinião da crítica

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania ainda não estreou nos cinemas, mas críticos do mundo inteiro já tiveram a oportunidade de conferir as sessões antecipadas do longa.

Com o fim do embargo crítico ao filme, que terminou na última terça-feira (14 de fevereiro), as primeiras resenhas foram publicadas em sites especializados, e a partir daí, agregadas pela plataforma Rotten Tomatoes.

Até o momento, Homem-Formiga 3 conta com apenas 53% de aprovação no site (a partir de 147 resenhas críticas).

O filme, dessa forma, se estabelece como o segundo longa do MCU com o pior nível de aprovação na plataforma.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania “perde” apenas para Eternos. O filme de 2021, dirigido pela aclamada Chloe Zhao, só foi aprovado por 47% das críticas.

Sendo assim, o que explica esse enorme fracasso crítico de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania? O próprio Rotten Tomatoes revela a resposta.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania carece, principalmente, da centelha de diversão que elevou as aventuras anteriores da Marvel. Por outro lado, o Kang de Jonathan Majors é um vilão emocionante pronto para alterar o curso do MCU”, diz o consenso do site.

Em outras palavras, Quantumania peca por não ser divertido. Outras resenhas foram ainda mais duras que o consenso do Rotten Tomatoes.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é uma bagunça caótica e lamentavelmente sem graça, que esquece por que seu herói era tão divertido”, diz a análise do Mashable. “A emoção não apenas acabou, mas foi enterrada sob uma tonelada de tramas desnecessárias e CGI”, concorda a resenha da CNN.

O filme também foi bastante criticado por não servir como um longa singular, estabelecendo-se apenas como uma “ferramenta” para a condução futura do MCU.

Por outro lado, mesmo nesse cenário caótico, há uma esperança: em via de regra, todas as resenhas críticas de Homem-Formiga 3 elogiam o desempenho de Jonathan Majors como o vilão Kang.

No Brasil, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em 16 de fevereiro. Eventualmente, o longa também será lançado no Disney+.

