Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU

Paul Rudd, o intérprete de Homem-Formiga nos filmes da Marvel, prometeu grandes participações especiais em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro filme do herói.

Durante entrevista ao Fandango, Rudd disse que o filme terá personagens famosos do MCU: “Para as pessoas que estão cientes, acho que temos algumas boas [participações] nele. Algumas realmente boas. Obviamente, não vou dizer quais são, mas acho que aquelas que as pessoas descobrirem serão nota 10”, afirmou.

Continua depois da publicidade

Recentemente, a Marvel divulgou cartazes focados nos personagens do filme e também um trailer legendado, onde os heróis enfrentam os vilões King e MODOK.

Homem-Formiga e Vespa em Homem-Formiga 3

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, longa que inicia a Fase 5 do MCU e vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix