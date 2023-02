Homem-Formiga 3 terá o “vilão mais poderoso do multiverso”

Os brasileiros mal podem esperar pelo lançamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas! Enquanto o filme não estreia, a equipe e elenco de Homem-Formiga 3 aumenta o “hype” em várias entrevistas. Em um papo com a imprensa, o diretor Peyton Reed descreveu o antagonista Kang como “o vilão mais poderoso do multiverso”.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa da Marvel.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Mostramos abaixo porque Kang, nas palavras de Peyton Reed, é o vilão mais poderoso do multiverso; confira!

Kang é “uma força da natureza” em Homem-Formiga 3

Interpretado por Jonathan Majors, vencedor do Emmy pela série Lovecraft Country, Kang, o Conquistador, traz para o MCU uma ameaça maior que a de Thanos.

Essa perspectiva, que já havia sido citada por jornalistas que conseguiram assistir a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania com antecedência, foi confirmada pelo diretor Peyton Reed.

Durante um papo com o site The Hollywood Reporter, o intérprete do Homem-Formiga disse que Kang é “o vilão mais poderoso do multiverso”.

“Queríamos maltratar um pouco o Scott Lang. O filme ainda é cômico, mas também tem momentos de seriedade. Adoramos a ideia de pegar os menores Vingadores, os Vingadores que talvez os fãs pensem que são os menos poderosos, e colocá-los contra o vilão mais poderoso do multiverso”, comentou o cineasta.

Paul Rudd, o intérprete de Scott Lang, também participou da entrevista com o site. O ator não poupou elogios para o colega Jonathan Majors.

“É intenso! Ele é um ótimo ator, e durante todo o filme, realmente vira um adversário formidável. Ele já estava pronto para ingressar em Creed 3, e por isso, todas as cenas de coreografia de luta são muito reais. Foi sensacional”, afirmou o ator.

Segundo Peyton Reed, a introdução de Kang, o Conquistador, foi essencial para o desenvolvimento da trama de Homem-Formiga 3.

“Desde o início, sabíamos que colocaríamos o Homem-Formiga e a Vespa contra o maior vilão de todos. Como leitor das HQs, sempre gostei do Kang. E nós vimos várias versões desse personagem. Escalamos o Jonathan porque ele tem de tudo. Ele é fisicamente imponente, e também é um dos atores mais interessantes com quem já trabalhei. Ele é uma força da natureza”, explicou o cineasta.

No Brasil, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em 26 de fevereiro. Eventualmente, o filme também será disponibilizado no catálogo do Disney+.

