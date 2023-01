Homem-Formiga 3: Visual de MODOK divide fãs do MCU

O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) revelou em seu novo trailer o visual do vilão MODOK, que dividiu as opiniões dos fãs do MCU.

Com mais um inimigo para enfrentar, o Homem-Formiga e seus aliados estarão sobrecarregados dentro do Reino Quântico.

Durante o trailer, MODOK pode ser visto com e sem a máscara, e vai ser interpretado pelo astro Corey Stoll. O ator viveu o Jaqueta Amarela em Homem-Formiga.

Porém, o visual virou motivo de piadas de alguns fãs, enquanto outros gostaram de como ele foi adaptado, visto tamanha dificuldade de fazer um personagem desse tipo para o live-action (via ScreenRant).

Veja as reações, abaixo.

Fãs estão chamando o MODOK de “feio”

“Eles realmente estão dando a MODOK sua aparência cômica precisa, ele é tão feio que eu o amo”, disse uma fã.

“O novo trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não mostra apenas MODOK – também o mostra desmascarado e… olá, Corey Stoll…”, disse outro fã.

“Por que tirar sarro do MODOK parecendo pateta quando o MODOK deveria parecer pateta? Não tem como fazer o design dele parecer normal…”, comentou mais um fã.

“Ele parece estranho”, “ele é tão feio”, “ele parece o Sr. Elétrico”. Ótimo. MODOK é uma cabeça grande e feia e estou feliz que eles acertaram”, escreveu um fã.

“O MCU literalmente apenas fazendo o que Sharkboy e Lavagirl fizeram com George Lopez duas décadas atrás para MODOK não é exatamente impressionante é claro que parece bobo, mas com certeza não é icônico ou memorável. Qual MODOK deve ser. É genérico”, disse mais um fã.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

