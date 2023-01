Hugh Jackman continua treta com Ryan Reynolds sobre título de Deadpool 3

O ator Hugh Jackman, intérprete do Wolverine, está continuando a treta com Ryan Reynolds sobre o título de Deadpool 3.

O novo filme da Marvel, que vai integrar Deadpool e Wolverine ao MCU, já está dando o que falar nos bastidores.

Continua depois da publicidade

Durante o programa The Late Show com Stephen Colbert, Jackman, em uma brincadeira, está querendo mudar o título do longa (via ScreenRant).

Ele revelou que gosta de chamar de Wolverine 10, e que o chama assim pois apareceu em outros nove filmes na pele do personagem.

“Gostamos de chamá-lo de Wolverine 10, se estiver tudo bem. Vamos chamá-lo de Wolverine 10. Acredito que estive em nove, bem, incluindo participações especiais que apareci nove vezes”, disse ele.

Hugh Jackman como Wolverine

Deadpool 3 terá viagem no tempo

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan.

Anteriormente, Jackman revelou uma informação que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.