Hugh Jackman ficou com danos permanentes na voz por causa de Wolverine

Hugh Jackman passou mais de duas décadas na pele de Wolverine em filmes de X-Men, e o rosnado do super-herói fez danos permanentes às suas cordas vocais.

“Eu fiz alguns danos à minha voz com Wolverine”, revelou Jackman durante sua participação no programa Front Row, da BBC. “Meu falsete não é tão forte quanto costumava ser e isso eu atribuo diretamente a alguns dos rosnados e gritos [do personagem]. Meu professor de canto na escola de teatro teria ficado horrorizado com algumas das coisas que fiz [como Wolverine]”, disse ele.

Continua depois da publicidade

Jackman continuou: “Aprendemos uma técnica [na escola] de como berrar e como gritar sem estragar a voz. No entanto, durante Wolverine, eu dei alguns gritos e berros e coisas que acho que prejudicaram minha voz. Eu estou trabalhando nisso. Eu trabalho com um professor de canto e tento não me machucar. Eu me esforço muito nos movimentos físicos e na minha preparação vocal para cada papel”, concluiu.

Hugh Jackman em breve gritará e rosnará de novo como Wolverine no longa Deadpool 3, que inicia suas filmagens ainda este ano.

Preparação física

Hugh Jackman construiu um físico impressionante ao longo dos anos como Wolverine, e em entrevista recente ele revelou o segredo de como fica tão “bombado”.

Hugh Jackman negou usar esteroides para alcançar seu físico musculoso como Wolverine. Jackman vai reprisar seu papel como o personagem pela primeira vez desde Logan, de 2017, e ele falou (via ScreenRant) sobre o regime de exercícios intensos que ele assumiu para Deadpool 3, que, juntamente com uma dieta saudável, ele credita por sua transformação no icônico super-herói.

“Eu amo o meu trabalho. E eu amo Wolverine… Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo aqui, mas me disseram anedoticamente quais são os efeitos colaterais disso. E eu fiquei tipo, ‘Eu não amo meu trabalho tanto assim’. Então não, eu apenas fiz isso da maneira antiga. E eu lhe digo, eu comi mais frango – sinto muito por todos os veganos e vegetarianos e pelos frangos do mundo. Literalmente, o carma não é bom para mim. Se a divindade gosta de frangos, estou em apuros”, disse o ator.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.