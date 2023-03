Hugh Jackman indica mais de uma variante de Wolverine em Deadpool 3

Deadpool 3 terá o retorno de Hugh Jackman como Wolverine e parece que veremos mais de uma versão do personagem.

Jackman conversou com o Le Parisien (via CBM) e indicou novamente a presença do multiverso em Deadpool 3.

Continua depois da publicidade

“Sim, será mesmo um papel duplo. Ryan e eu somos amigos há vinte anos, nos divertimos muito juntos. Estamos filmando neste verão”. disse o ator.

Vale apontar que Patrick Stewart já interpretou uma variante do professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então podem seguir pelo mesmo caminho em Deadpool 3.

Ryan Reynolds como Deadpool

Hugh Jackman já indicou presença do multiverso em Deadpool 3

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan, filme solo do Wolverine.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Recentemente, Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniciaram uma treta nas redes sociais sobre o título de Deadpool 3.

Deadpool 3 estreia em 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.